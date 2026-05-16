"Опасный проект". В США раскрыли реальную роль Каллас в конфликте с Россией - РИА Новости, 16.05.2026
02:53 16.05.2026 (обновлено: 11:41 16.05.2026)
"Опасный проект". В США раскрыли реальную роль Каллас в конфликте с Россией

Профессор Сакс: ЕС руководствуется русофобскими идеями, которые выражает Каллас

© REUTERS / Yves Herman — Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Джеффри Сакс из Колумбийского университета заявил, что Европа руководствуется русофобскими идеями, которые выражает глава евродипломатии Кая Каллас.
  • Сакс выразил уверенность, что милитаризация европейских стран ведет к прямому военному столкновению с Россией.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европа руководствуется русофобскими идеями, которые выражает глава евродипломатии Кая Каллас, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Европа сейчас всерьез думает, что готовится к войне с ядерной сверхдержавой. <…> И кто ее главный представитель по внешней политике? Эстонка с абсолютной русофобией. Это просто безумие — чтобы весь европейский континент следовал самым русофобским идеям как руководящим принципом. Но именно так европейцы и поступают", — отметил он.
Профессор выразил уверенность, что наблюдающаяся сегодня милитаризация европейских стран — это путь к прямому военному столкновению с Россией.
"Европа предпринимает шаги, которые считает оборонительными, но они приведут к войне, потому что на деле это наступательные действия. Мы видим полное отсутствие политического и стратегического воображения в Европе. То, что начиналось как ошибочный проект для Центральной Европы и для американской гегемонии, превратилось в крайне опасный европейский проект ремилитаризации, который ведет к войне", — пояснил Сакс.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В мире, Европа, Россия, Москва, Кайя Каллас, НАТО, Колумбийский университет
 
 
