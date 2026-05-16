Васильев: UWW — молодцы, а в IBU у руководства отсутствуют мозги

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Решение бюро Объединенного мира борьбы (UWW) вернуть российским атлетам право выступать с флагом и гимном страны является великолепным и доказывает, что организацией руководят дальновидные люди, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.