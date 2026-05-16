Васильев: UWW — молодцы, а в IBU у руководства отсутствуют мозги

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Решение бюро Объединенного мира борьбы (UWW) вернуть российским атлетам право выступать с флагом и гимном страны является великолепным и доказывает, что организацией руководят дальновидные люди, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
UWW в пятницу сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений. Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО. В 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В январе 2026-го российские и белорусские юниоры получили право выступать без ограничений.
"Это отличное решение. И оно как раз говорит о том, что в руководстве Объединенного мира борьбы работают дальновидные люди. Они молодцы. К сожалению, бог разум дает не всем и не у всех мозги работают правильно. И в биатлоне ситуация прямо противоположная – отсутствие мозгов, здравого смысла и логики", - сказал Васильев.
Иск по вопросу недопуска российских спортсменов до международных соревнований был подан к Международному союзу биатлонистов (IBU) 10 декабря. 13 мая состоялось закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS). Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.