Краткий пересказ от РИА ИИ В Буэнос-Айресе прошло российско-аргентинское первенство по дзюдо, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В первенстве принимали участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет.

Посол РФ Дмитрий Феоктистов отметил прочность дружбы между народами России и Аргентины и вручил участникам почетные грамоты и памятные медали.

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая - РИА Новости. Российско-аргентинское первенство по дзюдо, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Буэнос-Айресе, передает корреспондент РИА Новости.

В нем принимали участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет.

Посол РФ Дмитрий Феоктистов , открывая мероприятие, отметил, что Россию и Аргентину связывают более 140 лет дипломатических отношений, а дружба между народами двух стран всегда была прочной.

"Мы всегда готовы развивать эти отношения в любой области. Я считаю, что вы, молодые спортсмены, тоже являетесь дипломатами, потому что способствуете сближению и лучшему взаимопониманию между народами", - отметил посол РФ, открывая мероприятие.