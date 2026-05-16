В Буэнос-Айресе прошло российско-аргентинское первенство по дзюдо
03:35 16.05.2026
В Буэнос-Айресе прошло российско-аргентинское первенство по дзюдо

В Буэнос-Айресе прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек

Дзюдо. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая - РИА Новости. Российско-аргентинское первенство по дзюдо, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Буэнос-Айресе, передает корреспондент РИА Новости.
В нем принимали участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет.
Посол РФ Дмитрий Феоктистов, открывая мероприятие, отметил, что Россию и Аргентину связывают более 140 лет дипломатических отношений, а дружба между народами двух стран всегда была прочной.
"Мы всегда готовы развивать эти отношения в любой области. Я считаю, что вы, молодые спортсмены, тоже являетесь дипломатами, потому что способствуете сближению и лучшему взаимопониманию между народами", - отметил посол РФ, открывая мероприятие.
Соревнования начались с показательных выступлений: аргентинцы и россияне продемонстрировали владение приемами боевых искусств. Затем борцы провели 20 поединков по дзюдо в различных возрастных категориях. Посол вручил участникам почетные грамоты и памятные медали.
