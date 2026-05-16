Макгрегор вернется в UFC и проведет в июле бой с Холлоуэем, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Октагон UFC
08:49 16.05.2026
Макгрегор вернется в UFC и проведет в июле бой с Холлоуэем, пишут СМИ

  • Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой против Макса Холлоуэя.
  • Поединок между Макгрегором и Холлоуэем должен пройти 11 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 329.
  • Макгрегору 37 лет, его последний поединок был в июле 2021 года, а Холлоуэю 34 года, его последний бой был в марте 2026 года.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор намерен вернуться в октагон и провести поединок против другого экс-чемпиона организации, Макса Холлоуэя, сообщает New York Post.
По информации источника, бойцы завершают переговоры о поединке, который должен пройти 11 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 329. Бой должен пройти в полусреднем весе.
Макгрегору 37 лет, в октябре 2025 года стало известно, что ирландец был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех тестов на допинг. Дисквалификация завершилась в марте 2026-го. Последний поединок он провел в июле 2021-го, проиграв из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы и шесть поражений в ММА.
Холлоуэй в марте 2026-го уступил решением судей бразильцу Чарльзу Оливейре. На счету 34-летнего американца 27 побед и девять поражений в ММА.
