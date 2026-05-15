Экс-игрок "Зенита" Витсель вошел в состав сборной Бельгии на чемпионат мира

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия включил выступающего за испанскую "Жирону" бывшего полузащитника петербургского "Зенита" Акселя Витселя в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).