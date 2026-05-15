Экс-игрок "Зенита" Витсель вошел в состав сборной Бельгии на чемпионат мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Аксель Витсель вошел в состав сборной Бельгии на чемпионат мира 2026 года.
- Для футболиста он станет четвертым в карьере.
- Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия включил выступающего за испанскую "Жирону" бывшего полузащитника петербургского "Зенита" Акселя Витселя в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).
Полностью состав из 26 футболистов выглядит следующим образом:
вратари - Тибо Куртуа, Сенне Ламменс, Майк Пендерс;
защитники - Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Максим Де Кёйпер, Кони Де Винтер, Брэндон Мехеле, Томас Мёнье, Натан Нгой, Йоакин Сейс, Артюр Теат;
полузащитники - Кевин Де Брёйне, Амаду Онана, Николас Раскин, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель;
нападающие - Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку, Матиас Фернандес Пардо, Ромелу Лукаку, Доди Лукебакио, Диегу Морейра, Алексис Салемакерс и Леандро Троссард.