IBF разрешила бой между Усиком и кикбоксером Верхувеном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная боксерская федерация (IBF) разрешила проведение несанкционированного боя между Александром Усиком и Рико Верхувеном.
- Он пройдет 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе.
- В случае поражения титул Усика будет признан вакантным.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международная боксерская федерация (IBF) разрешила проведение несанкционированного боя между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном, сообщает On The Record Boxing со ссылкой на релиз федерации.
Совет директоров IBF постановил удовлетворить запрос Усика на разрешение боя при соблюдении ряда условий. В случае поражения украинца его титул IBF немедленно будет признан вакантным. При победе организация назначит обязательный титульный бой через 180 дней. IBF оставляет за собой право изменить дату обязательного боя в случае существенных задержек в ротации. Согласно правилам федерации, участие действующего чемпиона в поединке без одобрения организации ведет к объявлению его титула вакантным вне зависимости от результата.
Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и IBF в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.