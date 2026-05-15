IBF разрешила бой между Усиком и кикбоксером Верхувеном
13:30 15.05.2026
IBF разрешила бой между Усиком и кикбоксером Верхувеном

IBF разрешила бой между Усиком и кикбоксером Верхувеном в Гизе

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международная боксерская федерация (IBF) разрешила проведение несанкционированного боя между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном, сообщает On The Record Boxing со ссылкой на релиз федерации.
23 мая Усик проведет защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет).
Совет директоров IBF постановил удовлетворить запрос Усика на разрешение боя при соблюдении ряда условий. В случае поражения украинца его титул IBF немедленно будет признан вакантным. При победе организация назначит обязательный титульный бой через 180 дней. IBF оставляет за собой право изменить дату обязательного боя в случае существенных задержек в ротации. Согласно правилам федерации, участие действующего чемпиона в поединке без одобрения организации ведет к объявлению его титула вакантным вне зависимости от результата.
Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и IBF в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.
