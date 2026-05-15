Белый дом отобрал у журналистов все, что им выдали в Китае, сообщили СМИ
18:09 15.05.2026
Белый дом отобрал у журналистов все, что им выдали в Китае, сообщили СМИ

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Белого дома отобрали у американских журналистов, сопровождавших Дональда Трампа в Китае, все, что им выдали в Китае.
  • Журналистам было запрещено брать с собой в самолет вещи, полученные в Китае.
  • Позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что китайская сторона якобы хотела получить выданные удостоверения обратно.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Представители Белого дома перед вылетом из Пекина отобрали у американских журналистов, сопровождавших президента Дональда Трампа во время его визита, все, что им выдали в Китае, утверждает журналистка газеты New York Post.
"Американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники - удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки делегаций, - собрал их перед тем, как мы поднялись на (президентский борт - ред.), и выбросил в мусорное ведро у подножия лестницы", - написала Эмили Гудин в соцсети X.
Она отметила, что журналистам было запрещено брать с собой в самолет все, что они получили в Китае.
Журналистка не привела причин такого запрета, однако позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что американские чиновники заявили, что китайская сторона якобы хотела получить выданные удостоверения обратно.
В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Пекин. Во время визита он провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.
