18:57 15.05.2026
"Это топ-игрок": Барбоза высказался о будущем Тюкавина

Барбоза: хочется, чтобы Тюкавин играл в Европе, а не в "Зените"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза назвал Константина Тюкавина топ-игроком, способным выступать в любой системе.
  • Он отметил, что у нападающего московского "Динамо" , вероятно, есть амбиции играть за пределами России, и летом для него могут появиться интересные предложения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин является топ-игроком, способным выступать в любой системе, однако у него, вероятно, есть амбиции играть за пределами России, и летом для него могут появиться интересные предложения из Европы.
Ранее СМИ сообщили, что петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении Тюкавина и готов предложить "Динамо" либо полузащитника Андрея Мостового с доплатой 10 млн евро, либо 20 млн евро. Контракт Тюкавина предусматривает отступные в размере 20 млн евро только для иностранных клубов.
"Известно, что есть интерес со стороны "Зенита". Тюкавин - один из лучших нападающих в России. Поэтому понятно, что "Зенит" хочет его приобрести. Тюкавин может играть в любой системе, потому что это топ-игрок. Но, на мой взгляд, у него, наверное, есть другие амбиции. И, по всей видимости, летом могут появиться интересные предложения как для Тюкавина, так и для "Динамо". Так что посмотрим, как все будет развиваться. Тем не менее хотелось бы, чтобы он играл в хорошей европейской команде", - сказал Барбоза.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. В текущем сезоне он забил 12 мячей в 30 официальных матчах за столичный клуб. Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
