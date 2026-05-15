"Это топ-игрок": Барбоза высказался о будущем Тюкавина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин является топ-игроком, способным выступать в любой системе, однако у него, вероятно, есть амбиции играть за пределами России, и летом для него могут появиться интересные предложения из Европы.