Белый дом опубликовал меню обеда Трампа и Си Цзиньпина

Торжественный банкет с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом зале народных собраний в Пекине. 14 мая 2026

© REUTERS / Evan Vucci

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на двустороннем обеде в завершающий день визита американского лидера в Пекин.

В меню обеда были блюда как китайской, так и западной кухни, включая лобстера, курицу Кунг Пао и говяжье филе.

На десерт подали шоколадный брауни, фрукты и мороженое.

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Лобстер, курица Кунг Пао, говяжье филе и шоколадный брауни вошли в меню двустороннего обеда президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в завершающий день визита американского лидера в Пекин, следует из меню, обнародованного Белым домом.

Обед стал одним из завершающих элементов программы визита Трампа Китай после переговоров и совместных мероприятий с Си Цзиньпином . В меню вновь соединили блюда китайской и западной кухни.

По данным Белого дома, среди первых позиций был указан суп из морепродуктов с рубленой треской, также гостям подали хрустящие жареные шарики из лобстера, говяжье филе на сковороде с начинкой из сморчков, курицу Кунг Пао с морскими гребешками и тушеную сезонную зелень с побегами бамбука, грибами и бобами.

К обеду также предложили тушеную говядину в булочке и паровые пельмени со свининой и креветками, уточнил Белый дом. На десерт в меню значились шоколадный брауни, фрукты и мороженое, а из напитков - кофе и чай, добавил Белый дом.