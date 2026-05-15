Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опубликовал меню обеда Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 15.05.2026 (обновлено: 10:02 15.05.2026)
Белый дом опубликовал меню обеда Трампа и Си Цзиньпина

На обеде Трампа и Си Цзиньпина подали лобстера и курицу Кунг Пао

© REUTERS / Evan VucciТоржественный банкет с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом зале народных собраний в Пекине. 14 мая 2026
Торжественный банкет с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом зале народных собраний в Пекине. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Торжественный банкет с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом зале народных собраний в Пекине. 14 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на двустороннем обеде в завершающий день визита американского лидера в Пекин.
  • В меню обеда были блюда как китайской, так и западной кухни, включая лобстера, курицу Кунг Пао и говяжье филе.
  • На десерт подали шоколадный брауни, фрукты и мороженое.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Лобстер, курица Кунг Пао, говяжье филе и шоколадный брауни вошли в меню двустороннего обеда президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в завершающий день визита американского лидера в Пекин, следует из меню, обнародованного Белым домом.
Обед стал одним из завершающих элементов программы визита Трампа в Китай после переговоров и совместных мероприятий с Си Цзиньпином. В меню вновь соединили блюда китайской и западной кухни.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Си Цзиньпин рассказал об итогах переговоров с Трампом
Вчера, 09:01
По данным Белого дома, среди первых позиций был указан суп из морепродуктов с рубленой треской, также гостям подали хрустящие жареные шарики из лобстера, говяжье филе на сковороде с начинкой из сморчков, курицу Кунг Пао с морскими гребешками и тушеную сезонную зелень с побегами бамбука, грибами и бобами.
К обеду также предложили тушеную говядину в булочке и паровые пельмени со свининой и креветками, уточнил Белый дом. На десерт в меню значились шоколадный брауни, фрукты и мороженое, а из напитков - кофе и чай, добавил Белый дом.
Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом.
Председатель КНР Си Цзиньпин произносит тост во время торжественного приема по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа
14 мая, 13:55
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала