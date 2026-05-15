Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп не достиг результатов ни в одном из вопросов в ходе визита в КНР - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 15.05.2026
СМИ: Трамп не достиг результатов ни в одном из вопросов в ходе визита в КНР

Daily Beast: Трамп не достиг никаких результатов в ходе визита в Китай

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп не добился результатов ни по одному из вопросов, на решение которых был направлен его визит в Китай.
  • Лидеру США не удалось занять жесткую позицию в отношении Китая по вопросам Тайваня и редкоземельных металлов, а также не удалось получить от КНР ответа об ослаблении экспортных ограничений.
  • Несмотря на заявления Трампа о решении множества задач в ходе визита, никаких конкретных договоренностей по ключевым вопросам подписано не было.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не добился результатов ни по одному из вопросов, на решение которых был направлен его визит в Китай, утверждает портал Daily Beast.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ван И - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Ван И назвал главный политический консенсус визита Трампа
Вчера, 17:34
"Поездка была направлена на достижение соглашений по ряду вопросов, включая технологии, тарифы и мир на Ближнем Востоке. Трамп не добился результата", - говорится в публикации.
Издание сообщает, что, в частности, американскому лидеру не удалось занять жесткую позицию в отношении Китая по вопросам Тайваня и редкоземельных металлов, которые находятся под контролем Пекина. Кроме того, лидер КНР Си Цзиньпин не дал Вашингтону ответа об ослаблении экспортных ограничений со стороны Китая, а даже напротив, может их усилить в ноябре, говорится в материале.
Отмечается также, что несмотря на заявления президента США о множестве решенных задач в ходе визита, сам Трамп до сих пор не уточнил, какие именно вопросы были урегулированы.
В качестве примеров портал указывает, что Си Цзиньпин, со слов Трампа, обещал не оказывать Ирану поддержку, однако никаких договоренностей по этому вопросу подписано не было. Кроме того, по словам американского лидера, Пекин также согласился на закупку 200 самолетов Boeing, при этом Китай пока не подтверждал данную сделку.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Си Цзиньпин рассказал об итогах переговоров с Трампом
Вчера, 09:01
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала