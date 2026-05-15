СМИ: Трамп не достиг результатов ни в одном из вопросов в ходе визита в КНР

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не добился результатов ни по одному из вопросов, на решение которых был направлен его визит в Китай, утверждает портал Daily Beast.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Поездка была направлена на достижение соглашений по ряду вопросов, включая технологии, тарифы и мир на Ближнем Востоке. Трамп не добился результата", - говорится в публикации.
Издание сообщает, что, в частности, американскому лидеру не удалось занять жесткую позицию в отношении Китая по вопросам Тайваня и редкоземельных металлов, которые находятся под контролем Пекина. Кроме того, лидер КНР Си Цзиньпин не дал Вашингтону ответа об ослаблении экспортных ограничений со стороны Китая, а даже напротив, может их усилить в ноябре, говорится в материале.
Отмечается также, что несмотря на заявления президента США о множестве решенных задач в ходе визита, сам Трамп до сих пор не уточнил, какие именно вопросы были урегулированы.
В качестве примеров портал указывает, что Си Цзиньпин, со слов Трампа, обещал не оказывать Ирану поддержку, однако никаких договоренностей по этому вопросу подписано не было. Кроме того, по словам американского лидера, Пекин также согласился на закупку 200 самолетов Boeing, при этом Китай пока не подтверждал данную сделку.