Трамп не ответил на вопрос о готовности США "защитить Тайвань" - РИА Новости, 15.05.2026
16:13 15.05.2026
Трамп не ответил на вопрос о готовности США "защитить Тайвань"

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп отказался уточнить, готовы ли Соединенные Штаты "защитить Тайвань".
  • Он заявил, что не ответил на схожий вопрос и председателю КНР Си Цзиньпину во время визита в Китай.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался уточнить, готовы ли Соединенные Штаты в случае необходимости "защитить Тайвань", который Пекин и большинство стран, включая США, считают неотъемлемой частью Китая.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я не хочу это говорить. Я не буду это говорить. Только один человек знает ответ на этот вопрос. Знаете, кто? Я", - сказал Трамп, когда журналист спросил его, встанут ли США "на защиту Тайваня, если понадобится".
Запись общения Трампа с прессой на борту самолета по пути из Пекина опубликовал Белый дом.
Президент США добавил, что не ответил на схожий вопрос и председателю КНР при встрече в ходе прошедшего визита.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
