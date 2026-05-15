Трамп не ответил на вопрос о готовности США "защитить Тайвань"

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался уточнить, готовы ли Соединенные Штаты в случае необходимости "защитить Тайвань", который Пекин и большинство стран, включая США, считают неотъемлемой частью Китая.

Президент США добавил, что не ответил на схожий вопрос и председателю КНР при встрече в ходе прошедшего визита.