Трамп не ответил на вопрос о готовности США "защитить Тайвань"

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался уточнить, готовы ли Соединенные Штаты в случае необходимости "защитить Тайвань", который Пекин и большинство стран, включая США, считают неотъемлемой частью Китая.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Запись общения Трампа с прессой на борту самолета по пути из Пекина опубликовал Белый дом.
Президент США добавил, что не ответил на схожий вопрос и председателю КНР при встрече в ходе прошедшего визита.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.