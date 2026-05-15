Трамп выступил за денуклеаризацию с участием России, США и КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за обсуждение денуклеаризации с участием США, Китая и России.
- Он отметил, что у него с председателем КНР Си Цзиньпином есть понимание по вопросу денуклеаризации, и подчеркнул, что Россия также должна быть вовлечена в это обсуждение.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за обсуждение денуклеаризации с участием США, Китая и России.
"У нас (с председателем КНР Си Цзиньпином - ред.) есть очень хорошее понимание... Речь идет об идее денуклеаризации, и Россия также должна быть вовлечена в это. Такая концепция была бы очень хорошей", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о денуклеаризации, после переговоров с Си Цзиньпином в Пекине.
Американский лидер отказался раскрыть, взяли ли стороны на себя конкретные обязательства по этому вопросу.