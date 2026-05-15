Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступил за денуклеаризацию с участием России, США и КНР - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 15.05.2026 (обновлено: 14:51 15.05.2026)
Трамп выступил за денуклеаризацию с участием России, США и КНР

Трамп заявил, что выступает за денуклеаризацию с участием России, США и КНР

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за обсуждение денуклеаризации с участием США, Китая и России.
  • Он отметил, что у него с председателем КНР Си Цзиньпином есть понимание по вопросу денуклеаризации, и подчеркнул, что Россия также должна быть вовлечена в это обсуждение.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за обсуждение денуклеаризации с участием США, Китая и России.
"У нас (с председателем КНР Си Цзиньпином - ред.) есть очень хорошее понимание... Речь идет об идее денуклеаризации, и Россия также должна быть вовлечена в это. Такая концепция была бы очень хорошей", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о денуклеаризации, после переговоров с Си Цзиньпином в Пекине.
Американский лидер отказался раскрыть, взяли ли стороны на себя конкретные обязательства по этому вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Песков прокомментировал стремление Европы к милитаризации и нуклеаризации
21 апреля, 12:34
 
В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала