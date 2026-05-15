Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не ожидает конфликта с КНР из-за проблемы Тайваня - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 15.05.2026 (обновлено: 14:26 15.05.2026)
Трамп заявил, что не ожидает конфликта с КНР из-за проблемы Тайваня

Трамп заявил, что не видит рисков конфликта с КНР из-за проблемы Тайваня

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что не видит риска перерастания разногласий США и КНР по Тайваню в полноценный конфликт.
  • Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а продажа американского оружия остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит риска перерастания разногласий США и КНР по Тайваню в полноценный конфликт.
"Не думаю. Не думаю. Думаю, у нас все будет нормально. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) не хочет видеть войну", — сказал Трамп, говоря о председателе КНР Си Цзиньпине и риске возникновения конфликта вокруг Тайваня.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Рубио: Китай ждут глобальные последствия в случае операции против Тайваня
14 мая, 14:44
Американский лидер отметил, что обсуждал с Си Цзиньпином как тайваньский вопрос, так и ситуацию вокруг Ирана. По его словам, по Ирану стороны почти достигли согласия, при этом отметив, что Китай является покупателем иранской нефти, а США — нет.
Говоря о Тайване, Трамп заявил, что Си Цзиньпин не хочет видеть движение к независимости со стороны острова.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
Госсекретарь США Марко Рубио во время визита Дональда Трампа в Китай. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Позиция США по поставкам вооружений Тайваню не изменилась, заявил Рубио
14 мая, 16:28
 
В миреКитайДональд ТрампТайваньСШАСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала