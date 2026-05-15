Трамп заявил, что не ожидает конфликта с КНР из-за проблемы Тайваня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что не видит риска перерастания разногласий США и КНР по Тайваню в полноценный конфликт.
- Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а продажа американского оружия остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит риска перерастания разногласий США и КНР по Тайваню в полноценный конфликт.
"Не думаю. Не думаю. Думаю, у нас все будет нормально. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) не хочет видеть войну", — сказал Трамп, говоря о председателе КНР Си Цзиньпине и риске возникновения конфликта вокруг Тайваня.
Говоря о Тайване, Трамп заявил, что Си Цзиньпин не хочет видеть движение к независимости со стороны острова.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.