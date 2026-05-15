Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что выработал взаимопонимание с Си по вопросу Тайваня и Ирана - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 15.05.2026 (обновлено: 14:53 15.05.2026)
Трамп заявил, что выработал взаимопонимание с Си по вопросу Тайваня и Ирана

Трамп заявил, что достиг взаимопонимания с Си по вопросу Тайваня и Ирана

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что ему удалось достичь взаимопонимания с Си Цзиньпином по проблемам Тайваня и Ирана.
  • Обсуждалась также возможная продажа американского оружия Тайбэю.
  • Президент США пообещал рассмотреть вопрос снятия санкций с китайских компаний, закупающих иранскую нефть.
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь взаимопонимания с китайским лидером Си Цзиньпином по проблемам Тайваня и Ирана.
«
"Мы говорили о Тайване, много говорили об Иране, и я думаю, что у нас очень хорошее взаимопонимание по обеим темам", — сказал он.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Тайвань, Иран и торговля. Си Цзиньпин и Трамп обсудили самые острые темы
14 мая, 14:03
Трамп рассказал, что подробно обсудил с Си возможную продажу американского оружия Тайбэю. Он также отметил, что не видит риска перерастания разногласий по Тайваню в полноценный конфликт.
Как ранее подчеркнул китайский лидер, вопрос о судьбе этого острова остается ключевым в контактах с США. Неверный подход Вашингтона к нему может поставить отношения двух стран в крайне опасное положение.
Кроме того, Трамп пообещал в течение нескольких дней рассмотреть вопрос о снятии санкций с китайских компаний, закупающих иранскую нефть. Он добавил, что не просил Си оказать давление на Тегеран для разблокировки Ормузского пролива.
Глава Белого дома сегодня завершил трехдневный визит в Пекин. По его словам, переговоры поспособствуют углублению доверия между США и Китаем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
СМИ: Трампу пришлось отказаться от личного телефона во время визита в КНР
Вчера, 11:26
 
ИранСи ЦзиньпинДональд ТрампВ миреТайваньСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала