Трамп заявил, что выработал взаимопонимание с Си по вопросу Тайваня и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь взаимопонимания с китайским лидером Си Цзиньпином по проблемам Тайваня и Ирана.
"Мы говорили о Тайване, много говорили об Иране, и я думаю, что у нас очень хорошее взаимопонимание по обеим темам", — сказал он.
Трамп рассказал, что подробно обсудил с Си возможную продажу американского оружия Тайбэю. Он также отметил, что не видит риска перерастания разногласий по Тайваню в полноценный конфликт.
Как ранее подчеркнул китайский лидер, вопрос о судьбе этого острова остается ключевым в контактах с США. Неверный подход Вашингтона к нему может поставить отношения двух стран в крайне опасное положение.
Кроме того, Трамп пообещал в течение нескольких дней рассмотреть вопрос о снятии санкций с китайских компаний, закупающих иранскую нефть. Он добавил, что не просил Си оказать давление на Тегеран для разблокировки Ормузского пролива.