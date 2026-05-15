Трамп заявил о достижении важных договоренностей с КНР - РИА Новости, 15.05.2026
09:02 15.05.2026 (обновлено: 11:36 15.05.2026)
Трамп заявил о достижении важных договоренностей с КНР

© REUTERS / Maxim Shemetov/Pool — Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил о достижении важных соглашений с КНР по итогам переговоров в Пекине.
  • США и Китай заключили несколько торговых сделок и урегулировали множество вопросов.
  • Си Цзиньпин призвал Вашингтон выполнять договоренности.
ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Китай и США пришли к значимым соглашениям по итогам переговоров в Пекине, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Стороны достигли ряда важных договоренностей, заключили несколько соглашений и урегулировали множество вопросов, что принесло большую пользу как двум странам, так и всему миру", — отметил он после прогулки с Си Цзиньпином по парку резиденции председателя КНР "Чжуннаньхай".

Глава Белого дома уточнил, что речь в том числе идет о торговых сделках. По его словам, отношения двух стран крайне важны, они продолжат улучшаться.
Си Цзиньпин же призвал Вашингтон выполнять договоренности.
"Мы достигли консенсуса по поддержанию стабильных торгово-экономических отношений и расширению сотрудничества в различных областях, а также надлежащему урегулированию взаимных проблемных вопросов", — сказал китайский лидер.

Также он заявил, что переговоры поспособствуют развитию взаимопонимания и углублению доверия между США и КНР.
Глава Белого дома в пятницу завершил трехдневный визит в Пекин.
