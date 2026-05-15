Трамп пообещал впечатлить Си Цзиньпина во время его ответного визита в США

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что постарается впечатлить председателя КНР Си Цзиньпина во время его ответного визита в сентябре.
"Мы вернемся, и, полагаю, примерно 24 сентября председатель Си приедет в Соединенные Штаты, и это будет взаимный визит — как взаимная торговля", — сказал Трамп во время переговоров с китайским лидером.
По словам главы Белого дома, США намерены принять председателя КНР так, чтобы оставить у него глубокое впечатление.
"Мы выложимся полностью, и, надеюсь, вы уедете очень впечатленным, как я очень впечатлен Китаем", — добавил Трамп.
Последние дни своего визита в Китай он назвал "действительно отличными" и поблагодарил Си Цзиньпина и представителей китайской стороны за прием.
14 мая, 13:39