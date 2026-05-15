Трамп пообещал впечатлить Си Цзиньпина во время его ответного визита в США
07:47 15.05.2026 (обновлено: 09:35 15.05.2026)
© REUTERS / CNS Photo — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о планах впечатлить председателя КНР Си Цзиньпина во время его ответного визита в США.
  • Визит Си Цзиньпина в Вашингтон может состояться примерно 24 сентября.
  • Трамп назвал последние дни своего визита в Китай "действительно отличными" и поблагодарил Си Цзиньпина и представителей китайской стороны за прием.
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что постарается впечатлить председателя КНР Си Цзиньпина во время его ответного визита в сентябре.
"Мы вернемся, и, полагаю, примерно 24 сентября председатель Си приедет в Соединенные Штаты, и это будет взаимный визит — как взаимная торговля", — сказал Трамп во время переговоров с китайским лидером.

По словам главы Белого дома, США намерены принять председателя КНР так, чтобы оставить у него глубокое впечатление.
"Мы выложимся полностью, и, надеюсь, вы уедете очень впечатленным, как я очень впечатлен Китаем", — добавил Трамп.

Последние дни своего визита в Китай он назвал "действительно отличными" и поблагодарил Си Цзиньпина и представителей китайской стороны за прием.
