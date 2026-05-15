Трамп заявил, что торговые сделки с Китаем послужат на благо обеих стран

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Заключенные в Пекине торговые сделки между Соединенными Штатами и Китаем послужат на благо обеих стран, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Это был невероятный визит. Я думаю, что в ходе него произошло много хорошего. Мы заключили фантастические торговые сделки, которые будут замечательными для обеих стран", - сказал Трамп на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
