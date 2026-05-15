Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что питает огромное уважение к председателю КНР Си Цзиньпину и считает его своим другом.
"Это был невероятный визит. Думаю, из него вышло много хорошего. Мы заключили фантастические торговые сделки, отличные для обеих стран", - сказал Трамп на переговорах с председателем КНР.
Американский лидер также отметил, что знаком с Си Цзиньпином почти 12 лет.
"Это человек, которого я очень уважаю, он действительно стал другом. Мы знаем друг друга 11 лет, почти 12 лет. Это большой срок", - добавил Трамп.