05:06 15.05.2026
Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп считает, что Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия.
  • Трамп ранее утверждал, что Тегеран согласился отказаться от своих ядерных амбиций в обмен на сделку с США.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Пекин якобы разделяет позицию Вашингтона и совершенно не заинтересован в том, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.
"Я думаю, что Китай тоже не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп неоднократно утверждал, что Тегеран якобы согласился отказаться от своих ядерных амбиций в обмен на сделку с Соединенными Штатами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
