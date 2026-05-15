Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Си Цзиньпина прагматичным лидером - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 15.05.2026
Трамп назвал Си Цзиньпина прагматичным лидером

Трамп: Си Цзиньпин не тратит время на пустые разговоры и сосредоточен на деле

© REUTERS / Evan VucciПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как душевного, но прагматичного лидера.
  • Трамп рассказал, что лидер Китая сразу включается в работу.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как душевного, но прагматичного лидера, который предпочитает не тратить время на пустые разговоры о погоде и полностью сосредоточен на деле.
"На самом деле я считаю его (Си Цзиньпина – ред.) душевным человеком, но при этом он полностью сосредоточен на деле: он сразу включается в работу, никаких игр, никаких разговоров о том, какая прекрасная сегодня погода или "ой, давайте посмотрим на звезды, давайте посмотрим на солнце", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп хочет строить крепкие и хорошие отношения с Китаем
Вчера, 01:11
Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
Трамп перед вылетом в Пекин заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с председателем КНР по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана.
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Трамп уедет из Китая с пустыми руками, считает эксперт
14 мая, 18:25
 
В миреКитайПекинСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинИлон МаскTesla motorsSpaceXAppleВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала