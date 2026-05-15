Трамп назвал Си Цзиньпина прагматичным лидером

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как душевного, но прагматичного лидера, который предпочитает не тратить время на пустые разговоры о погоде и полностью сосредоточен на деле.
"На самом деле я считаю его (Си Цзиньпина – ред.) душевным человеком, но при этом он полностью сосредоточен на деле: он сразу включается в работу, никаких игр, никаких разговоров о том, какая прекрасная сегодня погода или "ой, давайте посмотрим на звезды, давайте посмотрим на солнце", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
Трамп перед вылетом в Пекин заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с председателем КНР по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана.