В Петербурге не приостановили дело ушедшего на СВО экс-депутата Малькевича

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петроградский районный суд Санкт-Петербурга перенес заседание по делу экс-депутата Александра Малькевича, обвиняемого в хищениях, не приостановив производство по делу.
- Малькевич ушел на СВО, и командование военной части указало, что обеспечить его явку в суд невозможно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга перенес заседание, не став приостанавливать дело экс-депутата городского парламента Александра Малькевича, обвиняемого в хищениях и ушедшего на СВО, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Пятенок.
"Ходатайство… рассмотрено не было, а предварительное заседание перенесено на другую дату. При этом явка Малькевича потребовалась вновь, несмотря на то, что командование военной части приложило документы о том, что явку обеспечить невозможно в связи с нахождением моего подзащитного в зоне выполнения боевых задач", - сказала Пятенок.
Ранее защитник сообщала РИА Новости, что на предварительном заседании, которое пройдет в закрытом режиме, суд рассмотрит ходатайство войсковой части, где служит Малькевич, о приостановлении производства по уголовному делу против него. Она указала номер войсковой части, который соответствует мотострелковому полку "Ахмат".
Законодательное собрание Петербурга 29 апреля досрочно прекратило полномочия Малькевича, который выразил намерение отправиться в зону СВО.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, были заключены с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.