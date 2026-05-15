В Петербурге не приостановили дело ушедшего на СВО экс-депутата Малькевича

Краткий пересказ от РИА ИИ Петроградский районный суд Санкт-Петербурга перенес заседание по делу экс-депутата Александра Малькевича, обвиняемого в хищениях, не приостановив производство по делу.

Малькевич ушел на СВО, и командование военной части указало, что обеспечить его явку в суд невозможно.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга перенес заседание, не став приостанавливать дело экс-депутата городского парламента Александра Малькевича, обвиняемого в хищениях и ушедшего на СВО, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Пятенок.

"Ходатайство… рассмотрено не было, а предварительное заседание перенесено на другую дату. При этом явка Малькевича потребовалась вновь, несмотря на то, что командование военной части приложило документы о том, что явку обеспечить невозможно в связи с нахождением моего подзащитного в зоне выполнения боевых задач", - сказала Пятенок.

Ранее защитник сообщала РИА Новости, что на предварительном заседании, которое пройдет в закрытом режиме, суд рассмотрит ходатайство войсковой части, где служит Малькевич, о приостановлении производства по уголовному делу против него. Она указала номер войсковой части, который соответствует мотострелковому полку "Ахмат".

Законодательное собрание Петербурга 29 апреля досрочно прекратило полномочия Малькевича, который выразил намерение отправиться в зону СВО.

В октябре прошлого года СК РФ сообщил, что фигуранты обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга.