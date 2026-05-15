В ОП предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Шахматы необходимо сделать обязательным предметом в российских школах, так как в период обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет. О пользе шахмат для развития мышления написано немало", - сказал Гриб.
Эксперт отметил, что в ряде стран шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы.
"Логическое и стратегическое мышление, концентрация внимания, что очень важно в период увлечения гаджетами, память, планирование и даже развитие чувства времени - все это формируют у ребенка шахматы", - заключил замсекретаря ОП РФ.
