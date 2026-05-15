Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 15.05.2026 (обновлено: 10:39 15.05.2026)
В ОП предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах

РИА Новости: Гриб предложил сделать шахматы обязательным предметом в школах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шахматы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил сделать шахматы обязательным предметом в российских школах.
  • Гриб считает, что шахматы способствуют развитию логического и стратегического мышления у детей.
  • В ряде стран шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Шахматы необходимо сделать обязательным предметом в российских школах, так как в период обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет. О пользе шахмат для развития мышления написано немало", - сказал Гриб.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам
29 декабря 2025, 15:49
Эксперт отметил, что в ряде стран шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы.
"Логическое и стратегическое мышление, концентрация внимания, что очень важно в период увлечения гаджетами, память, планирование и даже развитие чувства времени - все это формируют у ребенка шахматы", - заключил замсекретаря ОП РФ.​
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявили в ОП
31 октября 2025, 08:45
 
РоссияВладислав ГрибОбществоШахматыСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала