В ОП предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Шахматы необходимо сделать обязательным предметом в российских школах, так как в период обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.