Сборная США проиграла команде Швейцарии в первом матче группового этапа ЧМ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сборная США проиграла команде Швейцарии в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы А в Цюрихе завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев турнира, в составе которых шайбы забросили Пиус Зутер (3-я минута), Свен Андригетто (12) и Кен Егер (57). У команды США отличился Алекс Стивс (49).
15 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
48:45 • Алекс Стивз
02:03 • Пиус Сутер
11:19 • Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Пиус Сутер)
56:21 • Ken Jaeger
(Симон Кнак, Дин Кукан)
Сборная США является действующим чемпионом мира, команда Швейцарии - серебряным призером. В следующем туре американцы 17 мая встретятся с британцами, швейцарцы днем ранее сыграют со сборной Латвии.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.