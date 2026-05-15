Рейтинг@Mail.ru
Сборная США проиграла команде Швейцарии в первом матче группового этапа ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:42 15.05.2026
Сборная США проиграла команде Швейцарии в первом матче группового этапа ЧМ

США проиграли Швейцарии в первом матче группового этапа ЧМ по хоккею 2026 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ
Хоккей. КХЛ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная США проиграла команде Швейцарии в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года.
  • Встреча группы А в Цюрихе завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Швейцарии.
  • Сборная США является действующим чемпионом мира, а команда Швейцарии — серебряным призером предыдущего чемпионата.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сборная США проиграла команде Швейцарии в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы А в Цюрихе завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев турнира, в составе которых шайбы забросили Пиус Зутер (3-я минута), Свен Андригетто (12) и Кен Егер (57). У команды США отличился Алекс Стивс (49).
Чемпионат мира по хоккею
15 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
США
1 : 3
Швейцария
48:45 • Алекс Стивз
(Райан Линдгрен, Уилл Борген)
02:03 • Пиус Сутер
(Свен Андригетто, Янис Жером Мозер)
11:19 • Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Пиус Сутер)
56:21 • Ken Jaeger
(Симон Кнак, Дин Кукан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная США является действующим чемпионом мира, команда Швейцарии - серебряным призером. В следующем туре американцы 17 мая встретятся с британцами, швейцарцы днем ранее сыграют со сборной Латвии.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Тарасенко заявил, что хотел бы продолжить играть за "Миннесоту"
Вчера, 23:25
 
ХоккейСпортСШАШвейцарияЧемпионат мира по хоккею
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала