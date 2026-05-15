Рууд вышел в финал "Мастерса" в Риме

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл итальянца Лучано Дардери в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча завершилась победой Рууда (23-й номер посева) над Дардери (18) со счетом 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. В первом сете матч был приостановлен почти на два часа из-за дождя.
В финале Рууд сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия, 1) - Даниил Медведев (Россия, 7).