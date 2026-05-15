Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Воронежу.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших к Воронежу, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что угроза атаки БПЛА на территории Воронежской области сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18