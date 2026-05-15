Путин поручил создать оргкомитет по председательству России в ШОС

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2027-2028 годах, его возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.