Путин поручил создать оргкомитет по председательству России в ШОС

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2027-2028 годах, его возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с предстоящим председательством РФ в ШОС в 2027 - 2028 годах постановляю... Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2027 - 2028 годах... Назначить председателем организационного комитета... помощника Президента РФ Ушакова Ю.В.", - говорится в тексте указа.