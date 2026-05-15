Путин поручил создать оргкомитет по председательству России в ШОС

21:33 15.05.2026
Путин поручил создать комитет по председательству России в ШОС 2027–2028 годах

  • Владимир Путин постановил образовать оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2027–2028 годах.
  • Председателем организационного комитета назначен Юрий Ушаков.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2027-2028 годах, его возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с предстоящим председательством РФ в ШОС в 2027 - 2028 годах постановляю... Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2027 - 2028 годах... ﻿﻿﻿Назначить председателем организационного комитета... помощника Президента РФ Ушакова Ю.В.", - говорится в тексте указа.
