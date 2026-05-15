Программа ПМЭФ в этом году будет обширной, заявил Путин

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Деловая программа Петербургского международного экономического форума будет обширной, его участники обсудят важные для отечественного бизнеса вопросы, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу собрал в Кремле совещание по экономическим вопросам.
"Скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса", - сказал Путин на совещании.
Он отметил, что в ходе мероприятий деловой программы будут также обсуждаться вопросы, важные для зарубежных партнеров РФ и развития всей российской экономики.