02:10 15.05.2026
Россиянам объяснили, кому могут прислать красную платежку ЖКХ

Аналитик Бондарь предупредил о проблемах при получении красной платежки ЖКХ

Почтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
Почтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии. Архивное фото
  • Красный цвет платежки за коммуналку — это сигнал о проблеме, предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
  • Красные бланки приходят тем, кто не платил за квартиру более трех месяцев, пояснил он.
  • При отсутствии денег можно попросить рассрочку у управляющей компании, заверил аналитик.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Красный цвет платежки за коммунальные услуги — это сигнал о проблеме. О том, кто и почему получает такие документы, агентству “Прайм” рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, красные бланки приходят тем, кто не платил за квартиру более трех месяцев. Управляющие компании используют цвет как маркер, чтобы привлечь внимание должника.
"Если вы получили такую квитанцию, спокойно проверьте начисления. Ошибки случаются, поэтому сверьте сумму с предыдущими периодами через ГИС ЖКХ или приложение "Госуслуги.Дом". Если долг реальный, но денег нет, предложите управляющей компании рассрочку", — посоветовал Бондарь.
Эксперт подчеркнул, что паниковать не стоит: важно разобраться в причине долга и найти цивилизованный способ его погашения.
