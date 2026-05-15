Петров завоевал бронзу на этапе Кубка мира по гребле на каноэ

Краткий пересказ от РИА ИИ Захар Петров завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира по гребле на каноэ в немецком Бранденбурге.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пятикратный чемпион мира россиянин Захар Петров завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира по гребле на каноэ в немецком Бранденбурге.

Результат Петрова - 3 минуты 50,82 секунды. Золото завоевал чех Мартин Фукса (3.49,82), серебро - китаец У Шэнъюэ (+0,99 секунды).

Также на дистанции 200 метров бронзу завоевал Сергей Свинарев, финишировавший с результатом 39,09 секунды. В соревнованиях параатлетов на аналогичной дистанции серебряным призером стал Артур Чупров (1.00,78), у женщин второй стала Александра Дюпик (1.10,15).

Этап в Германии завершится 17 мая.