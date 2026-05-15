Петров завоевал бронзу на этапе Кубка мира по гребле на каноэ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пятикратный чемпион мира россиянин Захар Петров завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира по гребле на каноэ в немецком Бранденбурге.
Результат Петрова - 3 минуты 50,82 секунды. Золото завоевал чех Мартин Фукса (3.49,82), серебро - китаец У Шэнъюэ (+0,99 секунды).
Также на дистанции 200 метров бронзу завоевал Сергей Свинарев, финишировавший с результатом 39,09 секунды. В соревнованиях параатлетов на аналогичной дистанции серебряным призером стал Артур Чупров (1.00,78), у женщин второй стала Александра Дюпик (1.10,15).
Этап в Германии завершится 17 мая.
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.