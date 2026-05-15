Рейтинг@Mail.ru
Выставку об эпохе Александра III посетили уже более 100 тысяч человек - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:31 15.05.2026
Выставку об эпохе Александра III посетили уже более 100 тысяч человек

В Петербурге выставку об эпохе Александра III посетили более 100 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИнженерный замок в Санкт-Петербурге
Инженерный замок в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Инженерный замок в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выставку об эпохе императора Александра III в Михайловском (Инженерном) замке Санкт-Петербурга посетили уже более 100 тысяч человек.
  • В августе 2026 года в Михайловском (Инженерном) замке откроется вторая часть масштабного выставочного проекта "Эпоха императора Александра III и ее наследие".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Выставку об эпохе императора Александра III в Михайловском (Инженерном) замке Санкт-Петербурга посетили уже более 100 тысяч человек, сообщила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.
"Выставка пользуется огромным успехом, ее уже посетили свыше 100 тысяч человек. Это очень много для Михайловского замка… И среди посетителей выставки был и губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, который очень много времени провел в замке на выставке… На выставке представлены материалы о той эпохе, о тех достижениях, которые относились к деяниям Александра III во славу России. Это и создание промышленности, и Российских железных дорог. Он действительно не просто реформатор, а царь-созидатель национальных сокровищ, будь то промышленность, будь то культура и так далее", - сказала она журналистам.
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III” - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Путеводитель по выставке об эпохе Александра III представили в Петербурге
Вчера, 17:20
Манилова отметила, что в августе 2026 года в Михайловском (Инженерном) замке откроется вторая часть масштабного выставочного проекта "Эпоха императора Александра III и ее наследие".
Она также сообщила, что в будущем планируется создать постоянную экспозицию, посвященную эпохе Александра III.
"Министерство культуры нас поддержало в том, что здраво сделать это частью постоянной экспозиции замка… Мы дальше будем думать о создании постоянной экспозиции… На базе тех двух выставок, которые последовательно у нас будут экспонироваться, мы вместе создадим постоянную экспозицию, посвященную эпохе Александра III", - сказала гендиректор Русского музея.
Масштабный выставочный проект "Эпоха императора Александра III и ее наследие" в декабре 2025 года представил Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Русским музеем при поддержке министерства культуры РФ. В Михайловском (Инженерном) замке тогда открылась первая часть выставки – "Сильный, Державный…". Государственная политика императора Александра III" с участием Русского музея, 20 ведущих музеев и архивов России, а также частных коллекций.
Первая часть проекта посвящена основным направлениям внутренней и внешней политики императора Александра III, государственным реформам и достижениям в промышленности: развитию отечественного машиностроения и металлургии, нефте- и угледобычи, текстильного и химического производств, масштабному перевооружению армии и флота, развитию железнодорожного строительства, возведению храмов и развитию народного образования, происходивших одновременно с укреплением национальных, культурных и духовных традиций, сохранением исторического наследия, покровительством отечественной науке и поддержкой всех направлений национального искусства. На выставке представлено более 700 экспонатов, в их числе уникальные предметы из музейных фондохранилищ и частных собраний. Первая часть проекта будет открыта для посетителей до 15 июня 2026 года.
Посетители в зале Греческое искусство поздней классики и эллинизма в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев — 2023 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Куда пойти в "Ночь музеев": гид по самым ярким событиям
Вчера, 08:00
 
КультураРоссияСанкт-ПетербургАлла МаниловаРусский музейГосударственный Русский музейЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоАлександр III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала