Выставку об эпохе Александра III посетили уже более 100 тысяч человек

Первая часть проекта посвящена основным направлениям внутренней и внешней политики императора Александра III, государственным реформам и достижениям в промышленности: развитию отечественного машиностроения и металлургии, нефте- и угледобычи, текстильного и химического производств, масштабному перевооружению армии и флота, развитию железнодорожного строительства, возведению храмов и развитию народного образования, происходивших одновременно с укреплением национальных, культурных и духовных традиций, сохранением исторического наследия, покровительством отечественной науке и поддержкой всех направлений национального искусства. На выставке представлено более 700 экспонатов, в их числе уникальные предметы из музейных фондохранилищ и частных собраний. Первая часть проекта будет открыта для посетителей до 15 июня 2026 года.