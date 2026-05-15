Выставку об эпохе Александра III посетили уже более 100 тысяч человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Выставку об эпохе императора Александра III в Михайловском (Инженерном) замке Санкт-Петербурга посетили уже более 100 тысяч человек, сообщила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.
"Выставка пользуется огромным успехом, ее уже посетили свыше 100 тысяч человек. Это очень много для Михайловского замка… И среди посетителей выставки был и губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, который очень много времени провел в замке на выставке… На выставке представлены материалы о той эпохе, о тех достижениях, которые относились к деяниям Александра III во славу России. Это и создание промышленности, и Российских железных дорог. Он действительно не просто реформатор, а царь-созидатель национальных сокровищ, будь то промышленность, будь то культура и так далее", - сказала она журналистам.
Манилова отметила, что в августе 2026 года в Михайловском (Инженерном) замке откроется вторая часть масштабного выставочного проекта "Эпоха императора Александра III и ее наследие".
Она также сообщила, что в будущем планируется создать постоянную экспозицию, посвященную эпохе Александра III.
"Министерство культуры нас поддержало в том, что здраво сделать это частью постоянной экспозиции замка… Мы дальше будем думать о создании постоянной экспозиции… На базе тех двух выставок, которые последовательно у нас будут экспонироваться, мы вместе создадим постоянную экспозицию, посвященную эпохе Александра III", - сказала гендиректор Русского музея.
Масштабный выставочный проект "Эпоха императора Александра III и ее наследие" в декабре 2025 года представил Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Русским музеем при поддержке министерства культуры РФ. В Михайловском (Инженерном) замке тогда открылась первая часть выставки – "Сильный, Державный…". Государственная политика императора Александра III" с участием Русского музея, 20 ведущих музеев и архивов России, а также частных коллекций.
Первая часть проекта посвящена основным направлениям внутренней и внешней политики императора Александра III, государственным реформам и достижениям в промышленности: развитию отечественного машиностроения и металлургии, нефте- и угледобычи, текстильного и химического производств, масштабному перевооружению армии и флота, развитию железнодорожного строительства, возведению храмов и развитию народного образования, происходивших одновременно с укреплением национальных, культурных и духовных традиций, сохранением исторического наследия, покровительством отечественной науке и поддержкой всех направлений национального искусства. На выставке представлено более 700 экспонатов, в их числе уникальные предметы из музейных фондохранилищ и частных собраний. Первая часть проекта будет открыта для посетителей до 15 июня 2026 года.