Испанские футбольные судьи потребовали наказать Переса

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Испанская ассоциация футбольных арбитров (AESAF) требует от комитета по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) обязать президента мадридского "Реала" Флорентино Переса выплатить компенсацию за голословные обвинения.
Перес во вторник заявил, что "Реал" готовит обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу бывшего вице-президента технического комитета судей RFEF Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Президент "сливочных" отметил, что из-за действий Негрейры страдал не только "Реал", но и другие клубы, в то время как "Барселона" "всегда оказывалась в выигрыше". В тот же день каталонский клуб заявил, что рассматривает возможность принять юридические меры по поводу заявлений президента "Реала".
"AESAF считает, что эти заявления не могут быть оправданы свободой выражения мнений, поскольку господин Перес не просто указывает на отдельные судейские ошибки, а обвиняет судейский орган в совершении преступлений на протяжении двух десятилетий. AESAF также просит комитет по соревнованиям обязать Переса прекратить делать подобные заявления на время проведения разбирательства, а также требует выплатить ассоциации арбитров компенсацию за моральный, репутационный и профессиональный ущерб и обязать футбольный клуб "Реал" выступить с публичными извинениями", - говорится в заявлении.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте того же года суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждалось, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, однако суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что арбитры не принимают решения против него. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.