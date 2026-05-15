Рейтинг@Mail.ru
Испанские футбольные судьи потребовали наказать Переса - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:09 15.05.2026 (обновлено: 14:16 15.05.2026)
Испанские футбольные судьи потребовали наказать Переса

Испанская ассоциация футбольных арбитров потребовала наказать Флорентино Переса

© AP Photo / Paul WhiteФлорентино Перес
Флорентино Перес - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Paul White
Флорентино Перес. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанская ассоциация футбольных арбитров (AESAF) требует наказания для президента мадридского "Реала" Флорентино Переса за голословные обвинения.
  • Ассоциация также просит обязать "Реал" выступить с публичными извинениями".
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Испанская ассоциация футбольных арбитров (AESAF) требует от комитета по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) обязать президента мадридского "Реала" Флорентино Переса выплатить компенсацию за голословные обвинения.
Перес во вторник заявил, что "Реал" готовит обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу бывшего вице-президента технического комитета судей RFEF Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Президент "сливочных" отметил, что из-за действий Негрейры страдал не только "Реал", но и другие клубы, в то время как "Барселона" "всегда оказывалась в выигрыше". В тот же день каталонский клуб заявил, что рассматривает возможность принять юридические меры по поводу заявлений президента "Реала".
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Реал" одержал победу над "Овьедо" в матче чемпионата Испании по футболу
Вчера, 00:25
"AESAF считает, что эти заявления не могут быть оправданы свободой выражения мнений, поскольку господин Перес не просто указывает на отдельные судейские ошибки, а обвиняет судейский орган в совершении преступлений на протяжении двух десятилетий. AESAF также просит комитет по соревнованиям обязать Переса прекратить делать подобные заявления на время проведения разбирательства, а также требует выплатить ассоциации арбитров компенсацию за моральный, репутационный и профессиональный ущерб и обязать футбольный клуб "Реал" выступить с публичными извинениями", - говорится в заявлении.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте того же года суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждалось, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, однако суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что арбитры не принимают решения против него. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Мбаппе саркастично высказался о непопадании в состав "Реала"
Вчера, 08:43
 
ФутболСпортФлорентино ПересБарселонаРеал МадридСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала