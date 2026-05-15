Испанские футбольные судьи потребовали наказать Переса

"AESAF считает, что эти заявления не могут быть оправданы свободой выражения мнений, поскольку господин Перес не просто указывает на отдельные судейские ошибки, а обвиняет судейский орган в совершении преступлений на протяжении двух десятилетий. AESAF также просит комитет по соревнованиям обязать Переса прекратить делать подобные заявления на время проведения разбирательства, а также требует выплатить ассоциации арбитров компенсацию за моральный, репутационный и профессиональный ущерб и обязать футбольный клуб "Реал" выступить с публичными извинениями", - говорится в заявлении.

В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте того же года суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждалось, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, однако суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что арбитры не принимают решения против него. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.