В СБ ООН не поступало запросов на голосование по резолюции по Ормузу

ООН, 15 мая – РИА Новости. Запросов на голосование по проекту резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу пока нет, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе ООН миссии КНР при Организации.
"Как председатель Совета Безопасности, это наша обязанность - организовать заседание для принятия текста, если соавторы проекта запросят голосование. Пока такого запроса не поступало", – сказали агентству в китайском постпредстве.
США и Бахрейн ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором, среди прочего, содержится требование к Ирану прекратить атаки, минирование и взимание сборов.