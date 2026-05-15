В Минздраве назвали регионы с самым низким потреблением алкоголя

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В России меньше всего пьют на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве, пишет газета " Известия ".

« "Самое низкое потребление алкоголя среди российских регионов зафиксировано на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве", — рассказал изданию начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

Газета привела данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, согласно которым в минувшем апреле в Чечне употребление алкоголя составило лишь 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии этот показатель равен 0,63 литра, а в Дагестане — 0,9 литра.

В среднем по России этот показатель за прошлый год составил 8,06 литра — на 24 процента меньше, чем десять лет назад: в 2016 году было 10,6 литра.

К марту потребление алкоголя упало еще больше — до 7,78 литра на человека. Снижение зафиксировали в 68 регионах, в лидерах здесь оказались Пермский край (минус 3,8 литра), Кировская (минус 3,6 литра) и Пензенская (минус 3,2 литра) области.