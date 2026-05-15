08:32 15.05.2026 (обновлено: 13:15 15.05.2026)
В Минздраве назвали регионы с самым низким потреблением алкоголя

Минздрав: самое низкое потребление алкоголя зафиксировано на Северном Кавказе

  • Меньше всего пьют на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве.
  • Самое низкое потребление алкоголя зафиксировано в Чечне — 0,02 литра чистого спирта на человека, в Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,9 литра.
  • Больше всего выпивают в Ненецком автономном округе — 18,2 литра, в Еврейской автономной области — 14,76 литра и на Чукотке — 14,17 литра.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В России меньше всего пьют на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве, пишет газета "Известия".
"Самое низкое потребление алкоголя среди российских регионов зафиксировано на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве", — рассказал изданию начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

Газета привела данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, согласно которым в минувшем апреле в Чечне употребление алкоголя составило лишь 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии этот показатель равен 0,63 литра, а в Дагестане — 0,9 литра.
Больше всего выпивают в Ненецком автономном округе — 18,2 литра, в Еврейской автономной области — 14,76 литра и на Чукотке — 14,17 литра.
В среднем по России этот показатель за прошлый год составил 8,06 литра — на 24 процента меньше, чем десять лет назад: в 2016 году было 10,6 литра.
К марту потребление алкоголя упало еще больше — до 7,78 литра на человека. Снижение зафиксировали в 68 регионах, в лидерах здесь оказались Пермский край (минус 3,8 литра), Кировская (минус 3,6 литра) и Пензенская (минус 3,2 литра) области.
Как сообщили РИА Новости аналитики "Винного гида России" Роскачества, россияне переходят на отечественное вино, а продажи крепкого алкоголя и импортных вин сокращаются. Так, за 2025-й доля вина в общей структуре продаж выросла на 2,8 процентного пункта — до 38,8 процента. При этом продажи пива снизились на 16,7 процента.
