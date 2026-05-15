Рейтинг@Mail.ru
Миллер повторил рекорд результативности среди защитников в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:04 15.05.2026 (обновлено: 21:17 15.05.2026)
Миллер повторил рекорд результативности среди защитников в плей-офф КХЛ

Миллер из "Ак Барса" повторил рекорд по очкам среди защитников в плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМитчелл Миллер
Митчелл Миллер - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер повторил рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф КХЛ.
  • На счету Миллера 21 очко (7 голов + 15 передач) в 17 играх текущего розыгрыша Кубка Гагарина.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Американский защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер повторил рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В пятницу "Ак Барс" принимает ярославский "Локомотив" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Миллер отличился на 30-й минуте.
На счету Миллера 21 очко (7 голов + 14 передач) в 17 играх текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Американец повторил достижение бывшего защитника магнитогорского "Металлурга" Криса Ли, совершившего 21 (1+20) результативное действие в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17. Тогда магнитогорцы дошли до финала, где уступили петербургскому СКА.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Радулову разбили лицо в матче финальной серии плей-офф КХЛ
Вчера, 20:23
 
ХоккейСпортКрис ЛиАк БарсЛокомотив (Ярославль)Металлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала