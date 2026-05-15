Миллер повторил рекорд результативности среди защитников в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Американский защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер повторил рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
На счету Миллера 21 очко (7 голов + 14 передач) в 17 играх текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Американец повторил достижение бывшего защитника магнитогорского "Металлурга" Криса Ли, совершившего 21 (1+20) результативное действие в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17. Тогда магнитогорцы дошли до финала, где уступили петербургскому СКА.