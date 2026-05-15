Даниил Медведев похвалил побежденного на "Мастерсе" молодого испанца
Теннис
 
00:04 15.05.2026
Даниил Медведев похвалил побежденного на "Мастерсе" молодого испанца

Медведев: если Ландалусе продолжит играть так, он войдет в топ-5 рейтинга ATP

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Даниил Медведев обыграл Мартина Ландалусе со счетом 1:6, 6:4, 7:5 и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме.
  • Медведев похвалил молодого испанца, заявив, что тот сможет войти в топ-5 мирового рейтинга, если продолжит играть так же, как в первом сете.
  • В полуфинале соперником Медведева станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Девятая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что испанец Мартин Ландалусе сможет войти в топ-5 мирового рейтинга, если продолжит играть, как в первом сете четвертьфинального матча на теннисном турнире серии "Мастерс", который проходит в Риме.
В четверг Медведев обыграл Ландалусе со счетом 1:6, 6:4, 7:5 и вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме.
«
"Он играл нереально в начале. Если так же, как в первом сете... Это будет топ-5 к концу года, Турин (итоговый турнир - прим. ред.), следующий после (Янника) Синнера и (Карлоса) Алькараса. Но, когда ты молодой, тяжело играть так целый матч, даже у Янника были проблемы с этим, но он смог справиться, как мы видим", - рассказал Медведев, видео с которым опубликовано Tennis TV в соцсети X.
"Я смог найти свой ритм во втором сете. После дождя, не знаю почему, но он начал играть немного медленнее. Я смог справиться с этим и чувствовал, что контролирую игру. Рад, что все равно смог победить", - добавил Медведев.
В полуфинале соперником Медведева станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
