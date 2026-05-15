Рейтинг@Mail.ru
Спецборт МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 15.05.2026 (обновлено: 14:07 15.05.2026)
Спецборт МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи

Ил-76 МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи

© REUTERS / Feisal OmarТранспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Feisal Omar
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецборт МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи.
  • В состав груза вошли продукты питания, палатки и одеяла.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолетом Ил-76 чрезвычайного ведомства в город Могадишо доставлен гуманитарный груз общей массой свыше 24 тонн. Российские спасатели передали продукты питания, палатки и одеяла", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Лидер Кубы заявил о готовности принять гуманитарную помощь США
14 мая, 23:45
 
РоссияСомалиВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр КуренковИл-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала