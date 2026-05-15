Бой с участием Малыхина завершился массовой потасовкой - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
17:08 15.05.2026
Бой с участием Малыхина завершился массовой потасовкой

Бой за титул ONE с участием россиянина Малыхина завершился массовой потасовкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бой-реванш за чемпионский титул ONE в тяжелом весе между российским бойцом MMA Анатолием Малыхиным и сенегальцем Умаром Кейном завершился массовой потасовкой на ринге.
  • Малыхин победил Кейна техническим нокаутом в четвертом раунде и сразу после боя объявил о завершении карьеры.
  • После остановки поединка Малыхин начал праздновать победу возле угла Кейна, что вызвало недовольство соперника и привело к массовой потасовке.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бой-реванш за чемпионский титул ONE в тяжелом весе между российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Анатолием Малыхиным и сенегальцем Умаром Кейном завершился массовой потасовкой на ринге.
В пятницу Малыхин победил Кейна техническим нокаутом в четвертом раунде. После боя он сообщил о завершении карьеры.
Сразу после остановки поединка Малыхин начал праздновать победу возле угла Кейна, вызвав недовольство со стороны соперника. На ринг выбежала команда россиянина, после чего началась массовая потасовка, которая была быстро остановлена.
Малыхину 38 лет, он провел в смешанных единоборствах 16 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Россиянин также владеет поясами организации в среднем и полутяжелом весах.
