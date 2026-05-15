Бой с участием Малыхина завершился массовой потасовкой

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бой-реванш за чемпионский титул ONE в тяжелом весе между российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Анатолием Малыхиным и сенегальцем Умаром Кейном завершился массовой потасовкой на ринге.

В пятницу Малыхин победил Кейна техническим нокаутом в четвертом раунде. После боя он сообщил о завершении карьеры.

Сразу после остановки поединка Малыхин начал праздновать победу возле угла Кейна, вызвав недовольство со стороны соперника. На ринг выбежала команда россиянина, после чего началась массовая потасовка, которая была быстро остановлена.