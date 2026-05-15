16:31 15.05.2026
Российский боец ММА Малыхин завоевал пояс ONE в тяжелом весе

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Анатолий Малыхин взял реванш у сенегальца Умара Кейна на турнире азиатской лиги ONE в Бангкоке (Таиланд).
Малыхин одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.
Соперники впервые встретились в ноябре 2024 года. Тогда Кейн победил раздельным решением судей и стал новым чемпионом ONE в тяжелом весе.
Ранее ожидалось, что поединок состоится 16 ноября и станет соглавным событием турнира ONE 173 в Токио, но сенегалец попал в серьезную автомобильную аварию в ОАЭ и ​​снялся с турнира.
Малыхину 38 лет, он провел в смешанных единоборствах 16 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Россиянин продолжает владеть поясами организации в среднем и полутяжелом весах. Рекорд 34-летнего Кейна теперь - два поражения и семь побед.
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)БангкокТаиландТокиоАнатолий Малыхин
 
