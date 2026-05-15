Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные внутренние направления для отдыха россиян летом - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:18 15.05.2026 (обновлено: 16:46 15.05.2026)
Названы самые популярные внутренние направления для отдыха россиян летом

РИА Новости: Петербург, Москва и Адлер возглавили топ городов для летнего отдыха

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДевушка на набережной в Санкт-Петербурге
Девушка на набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Девушка на набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск вошли в десятку самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха российских туристов.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск вошли в десятку самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха российских туристов, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"В десятку самых популярных внутренних направлений этого лета вошли: Санкт-Петербург (доля отельных заказов составила 17,8%), Москва (12,6%), Адлер (5,6%), Сочи (3,4%), Калининград (3,1%), Казань (2,9%), Эстосадок (2,4%), Нижний Новгород (2,1%), Владивосток (1,5%) и Зеленоградск (1,3%)", - выяснили в OneTwoTrip, проанализировав отельные бронирования и определив, где и в каких условиях предпочитают отдыхать россияне летом 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В АТОР назвали новые экзотические места отдыха для россиян
10 мая, 02:35
По их данным, путешественники бронируют жилье внутри страны в среднем на 3,9 дня и отдают предпочтение вариантам размещения по цене в среднем 10,3 тысячи рублей за сутки.
При этом в пятерку самых востребованных категорий жилья летом 2026 года по доле бронирований вошли отели - 66,9%, далее идут апартаменты - 8,3%, гостевые дома - 6,4%, апарт-отели и мини-гостиницы - 4,1% и 3,3% соответственно.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом значительно вырос интерес к оздоровительному и нестандартному отдыху. Так, спрос на курортные отели увеличился на 41,7%, а на капсульные отели и санатории - на 50%. При этом популярность гостевых домов подросла на 14,3%, а хостелов - на 5%.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха в России
8 мая, 08:10
 
ТуризмСанкт-ПетербургМоскваАдлерНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала