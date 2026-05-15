Названы самые популярные внутренние направления для отдыха россиян летом

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск вошли в десятку самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха российских туристов, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

По их данным, путешественники бронируют жилье внутри страны в среднем на 3,9 дня и отдают предпочтение вариантам размещения по цене в среднем 10,3 тысячи рублей за сутки.

При этом в пятерку самых востребованных категорий жилья летом 2026 года по доле бронирований вошли отели - 66,9%, далее идут апартаменты - 8,3%, гостевые дома - 6,4%, апарт-отели и мини-гостиницы - 4,1% и 3,3% соответственно.