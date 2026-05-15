В Минздраве рассказали о запасах жизненно необходимых лекарств
13:25 15.05.2026
В Минздраве рассказали о запасах жизненно необходимых лекарств

Запасы жизненно необходимых и важнейших лекарств в России составляют 8 месяцев

  • Объемы запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России составляют порядка восьми месяцев, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев. .
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Объемы запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) составляет в России порядка восьми месяцев, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
В Санкт-Петербурге проходит XXVIII ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств - ФармМедОбращение 2026".
"Объемы запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - это консолидированный показатель, рассчитываемый с учетом данных системы мониторинга движения, составляет порядка 8 месяцев", - сказал Глаголев на конференции.
РоссияСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
