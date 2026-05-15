В Минздраве рассказали о запасах жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Объемы запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) составляет в России порядка восьми месяцев, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
В Санкт-Петербурге проходит XXVIII ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств - ФармМедОбращение 2026".
"Объемы запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - это консолидированный показатель, рассчитываемый с учетом данных системы мониторинга движения, составляет порядка 8 месяцев", - сказал Глаголев на конференции.