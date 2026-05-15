Ученый рассказала, как находят планеты у других звезд

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 74% экзопланет открыто с помощью транзитного метода, который является самым результативным.

Сочетание методов лучевых скоростей и транзитного метода позволяет определить массу, радиус и среднюю плотность экзопланет, что дает возможность судить об их составе.

Экзопланеты также можно обнаружить методом прямого получения изображений, но это удается реже, так как отраженный свет планет в сотни миллионов раз слабее света звезды.

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Существует несколько способов заметить планеты у других звезд, с помощью самого результативного из них – транзитного метода открыто около 74% таких небесных тел, а сочетание разных способов дает возможность узнать больше информации о планетах, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.

"Большинство, 95% всех экзопланет открыты двумя методами – лучевых скоростей и транзитным. Самый результативный метод – транзитный, им открыто, наверное, около 74% планет", - сказала Ананьева.

Первые экзопланеты были открыты методом лучевых скоростей. Ананьева рассказала, что если разложить свет далекой звезды на спектр от фиолетового до красного, на фоне цветной полосы будут видны темные линии, соответствующие разным химическим элементам в ее составе. При движении звезды к Земле они сдвигаются в синюю область спектра, при движении от Земли – в красную.

Таким образом ученые могут видеть, что скорость звезды относительно Земли меняется по определенному периодическому закону, и на основании этого сделать вывод, что звезда вращается вокруг общего центра масс с неким невидимым массивным объектом – экзопланетой.

Ученый уточнила, что первые несколько лет это был единственный способ обнаружения экзопланет, до тех пор, пока у уже известной планеты HD 209458 b не был зафиксирован транзит на фоне звезды. Так появился еще один способ - транзитный. Саму планету увидеть при нем невозможно, но телескоп зафиксирует, что блеск звезды, на фоне которой проходит планета, немного ослабевает в этот момент.

У такого способа есть требование, ограничивающее его применение: нужно, чтобы инструмент наблюдения находился в плоскости орбиты планеты, только так планета может "затмить" звезду, на фоне которой пролетает. На основании того, насколько меняется блеск звезды при пролете планеты, можно установить размеры планеты и период, с которым она вращается вокруг звезды, а также расстояние между ними.

Если планета наблюдается и методом лучевых скоростей, и транзитным, можно определить ее массу и радиус, то есть среднюю плотность, рассказала Ананьева. Это, по ее словам, дает возможность судить о составе планеты.

"Грубо говоря, у Юпитера средняя плотность 1,3 грамма на кубический сантиметр, а у Земли – 5,5. То есть, если планета земного размера имеет среднюю плотность 5-6 граммов на кубический сантиметр, значит, она железокаменная. А если плотность три грамма на кубический сантиметр, значит, она окружена или глубоким водным океаном, или протяженной атмосферой", - объяснила она.

Реже удается обнаруживать экзопланеты методом прямого получения изображений. Ананьева обратила внимание, что пока ни одну планету не удалось увидеть в лучах звезды, которые она отражает (потому что отраженный свет в сотни миллионов раз слабее света самой звезды - планета в нем просто "тонет"). В то же время некоторые молодые массивные планеты, находящиеся на большом расстоянии от своей звезды, настолько раскалены, что их собственное тепловое излучение могут заметить специализированные телескопы.