В Совфеде высказались о коррупционном скандале в Киеве

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Самым сокрушительным ударом по "объединенной Европе" будет коррупционный крах Владимира Зеленского, засветившегося на фото со всеми без исключения евролидерами, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее в четверг заявил, что, по его мнению, после коррупционного скандала с экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком "следующим на очереди" будет сам Зеленский.
"Самым сокрушительным ударом по "объединенной Европе" будет коррупционное крушение Зеленского, засветившегося на фото со всеми без исключения "объединенными европейцами"... Представьте себе ужас этих европейцев, когда окажется, что они обнимались с прожженным жуликом? Будут оттягивать до последнего", - отметил Косачев.
Он добавил, что фото не сотрешь, и своей сиюминутной глупости, переросшей в геополитический провал, не исправить.
"Каждому европейскому лидеру, целовавшему Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные поцелуи", - уверен Косачев.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Однако политик заявил, что таких средств у него нет, а его защита подаст апелляцию.