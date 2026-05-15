Взаимодействие лидеров Китая и США укрепило взаимное доверие, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взаимодействие лидеров Китая и США укрепило взаимное доверие, говорится в заявлении МИД КНР.
- Общение двух лидеров продвинуло китайско-американское деловое сотрудничество и способствовало росту благосостояния двух народов.
ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Взаимодействие лидеров Китая и США во время визита американского президента Дональда Трампа в КНР укрепило взаимное доверие и понимание между главами государств, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
"Взаимодействие между главами двух государств способствовало взаимопониманию, углубило взаимное доверие", - говорится в письменном заявлении МИД КНР.
Отмечается, что общение двух лидеров также продвинуло китайско-американское деловое сотрудничество, поспособствовало росту благосостояния двух народов и внесло столь необходимую стабильность и уверенность в мир.
Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.