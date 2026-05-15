© REUTERS / Maxim Shemetov/Pool Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай

Взаимодействие лидеров Китая и США укрепило взаимное доверие, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Взаимодействие лидеров Китая и США укрепило взаимное доверие, говорится в заявлении МИД КНР.

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Взаимодействие лидеров Китая и США во время визита американского президента Дональда Трампа в КНР укрепило взаимное доверие и понимание между главами государств, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства

"Взаимодействие между главами двух государств способствовало взаимопониманию, углубило взаимное доверие", - говорится в письменном заявлении МИД КНР.

Отмечается, что общение двух лидеров также продвинуло китайско-американское деловое сотрудничество, поспособствовало росту благосостояния двух народов и внесло столь необходимую стабильность и уверенность в мир.