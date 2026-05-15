Китай и США должны выполнять достигнутые договоренности, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Китай и США должны выполнять достигнутые в ходе визита президента США Дональда Трампа договоренности и дорожить с трудом завоеванной позитивной динамикой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с американским президентом в резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в центре Пекина.
"Обеим сторонам необходимо должным образом реализовать достигнутый важный консенсус, дорожить с трудом завоеванной позитивной динамикой, точно следовать выбранному курсу, устранять препятствия и содействовать стабильному развитию двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.