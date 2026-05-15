Рейтинг@Mail.ru
Китай и США должны выполнять достигнутые договоренности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 15.05.2026 (обновлено: 09:18 15.05.2026)
Китай и США должны выполнять достигнутые договоренности, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: КНР и США должны дорожить с трудом завоеванной позитивной динамикой

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин заявил о необходимости выполнения договоренностей между Китаем и США.
  • Заявление было сделано по итогам переговоров с президентом США в резиденции «Чжуннаньхай» в Пекине.
ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Китай и США должны выполнять достигнутые в ходе визита президента США Дональда Трампа договоренности и дорожить с трудом завоеванной позитивной динамикой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с американским президентом в резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в центре Пекина.
"Обеим сторонам необходимо должным образом реализовать достигнутый важный консенсус, дорожить с трудом завоеванной позитивной динамикой, точно следовать выбранному курсу, устранять препятствия и содействовать стабильному развитию двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином в Вашингтоне
Вчера, 09:14
 
В миреКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала