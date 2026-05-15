Си Цзиньпин рассказал об итогах переговоров с Трампом

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Лидеры Китая и США достигли консенсуса по поддержанию стабильных торговых отношений и расширению сотрудничества в различных областях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в центре Пекина.
"Мы достигли консенсуса по поддержанию стабильных торгово-экономических отношений и расширению сотрудничества в различных областях, а также надлежащему урегулированию взаимных проблемных вопросов", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.