Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин рассказал об итогах переговоров с Трампом - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 15.05.2026 (обновлено: 09:09 15.05.2026)
Си Цзиньпин рассказал об итогах переговоров с Трампом

Си Цзиньпин: КНР и США достигли консенсуса по сотрудничеству во всех областях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры Китая и США достигли консенсуса по поддержанию стабильных торговых отношений.
  • Си Цзиньпин заявил о расширении сотрудничества и урегулировании проблемных вопросов между двумя странами.
ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Лидеры Китая и США достигли консенсуса по поддержанию стабильных торговых отношений и расширению сотрудничества в различных областях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в центре Пекина.
"Мы достигли консенсуса по поддержанию стабильных торгово-экономических отношений и расширению сотрудничества в различных областях, а также надлежащему урегулированию взаимных проблемных вопросов", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
"Смогли дать отпор". Что приготовил Китай к визиту Трампа
13 мая, 08:00
 
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала