Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу назвал нынешний государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай историческим и знаковым.

Китайский лидер отметил, что в ходе визита стороны договорились о построении китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности, что можно считать важным достижением, а также достигли многих результатов в плане развития дальнейшего сотрудничества.