Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу назвал нынешний государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай историческим и знаковым.
"Это исторический визит, знаковый визит", - заявил Си Цзиньпин после прогулки с Трампом по парку своей резиденции "Чжуннаньхай" в центре Пекина.
Китайский лидер отметил, что в ходе визита стороны договорились о построении китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности, что можно считать важным достижением, а также достигли многих результатов в плане развития дальнейшего сотрудничества.
Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом.