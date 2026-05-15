Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 15.05.2026
Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим

Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим и знаковым

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин назвал государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай историческим и знаковым.
  • Стороны договорились о построении китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности и достигли результатов в плане развития дальнейшего сотрудничества.
ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу назвал нынешний государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай историческим и знаковым.
"Это исторический визит, знаковый визит", - заявил Си Цзиньпин после прогулки с Трампом по парку своей резиденции "Чжуннаньхай" в центре Пекина.
Китайский лидер отметил, что в ходе визита стороны договорились о построении китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности, что можно считать важным достижением, а также достигли многих результатов в плане развития дальнейшего сотрудничества.
Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Китай готов инвестировать в американские компании, заявил Трамп
Вчера, 04:55
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала