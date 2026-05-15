МИД Китая призвал Иран и США найти способ урегулирования конфликта

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Чем раньше США и Иран смогут найти путь к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, тем выгоднее это будет для обеих сторон, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
В заявлении отмечается, что Пекин неизменно считает, что только диалог и переговоры являются правильным путем урегулирования конфликта, тогда как силовое решение не имеет перспектив.
"Раз двери для диалога открыты, их не следует снова закрывать", - добавили в ведомстве.
МИД КНР также подчеркнул необходимость скорейшего возобновления нормальной работы морских путей, совместного поддержания стабильности и бесперебойности глобальных цепочек поставок.
Президент США Дональд Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В интервью Fox News Трамп допустил, что Китай может повлиять на Иран в вопросе урегулирования конфликта с США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.