Китай будет закупать много американской сельхозпродукции, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции.
"Они собираются закупать много сои у наших фермеров, они будут покупать много нашей сельхозпродукции, и это замечательно", - сказал Трамп во время интервью с Fox News по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая, в пятницу запланированы новые переговоры лидеров США и Китая.