05:09 15.05.2026
Китай будет закупать много американской сельхозпродукции, заявил Трамп

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции.
  • По словам Трампа, Китай собирается закупать много сои у американских фермеров.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции.
"Они собираются закупать много сои у наших фермеров, они будут покупать много нашей сельхозпродукции, и это замечательно", - сказал Трамп во время интервью с Fox News по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая, в пятницу запланированы новые переговоры лидеров США и Китая.
Китай готов инвестировать в американские компании, заявил Трамп
Вчера, 04:55
 
