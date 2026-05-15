Китай готов инвестировать в американские компании, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Китая инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании.
"Китай собирается инвестировать сотни миллиардов долларов в компании людей, которые сегодня были в той комнате. Именно поэтому они приехали", - сказал Трамп во время интервью Fox News по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая, в пятницу запланированы очередные переговоры лидеров США и Китая.
Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.