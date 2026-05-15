Хоценко: с начала 2026 года в Омской области решены вопросы 179 дольщиков - РИА Новости, 15.05.2026
13:48 15.05.2026 (обновлено: 14:50 15.05.2026)
Хоценко: с начала 2026 года в Омской области решены вопросы 179 дольщиков

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
ОМСК, 15 май - РИА Новости. Вопросы 179 участников долевого строительства решены в Омской области с начала 2026 года, а системная работа по завершению проблемных объектов и восстановлению прав граждан продолжается, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Омская область вошла в число регионов-лидеров России по восстановлению прав участников долевого строительства. По итогам 2026 года в регионе восстановили права более 800 участников долевого строительства. Работа в этом направлении продолжается.
"По данным федерального фонда развития территорий, с начала 2026 года в регионе восстановлены права 179 граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. По этому показателю Омская область вошла в пятерку субъектов страны с наиболее высокими результатами", - сообщил Виталий Хоценко.
В Омской области в 2026 году продолжается работа по восстановлению прав дольщиков при строительстве 15 проблемных домов. Из них девять объектов включены в Единый реестр проблемных объектов, еще шесть домов находятся в региональном плане-графике восстановления прав граждан.
 
